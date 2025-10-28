Mallorca-Kurztrip: Möchte Bundeskanzler Merz dem deutschen "Stadtbild" entfliehen?
Palma de Mallorca (Spanien) - In Deutschland ist der Herbst los: Die Nächte werden länger und die Tage werden trister und regnerischer. Noch einmal in die Sonne. Noch einmal Sommer für ein Wochenende und einfach mal das deutsche "Stadtbild" gegen eine idyllische Mittelmeerinsel eintauschen. Bevor Bundeskanzler Friedrich Merz (69) in das Elbtal reist, verbringt er zusammen mit seiner Frau Charlotte (64) ein paar sonnige Tage auf der Lieblingsinsel der Deutschen - Mallorca.
TAG24 bemüht sich derzeit um eine Stellungnahme der Bundesregierung, jedoch blieb eine Antwort bis jetzt aus.
Zuletzt berichtete die lokale "Mallorca Zeitung", dass mehrere ihrer Quellen den deutschen Bundeskanzler zusammen mit seiner Frau auf den Bahnen des Golf-Clubs "Golf Son Vida" im Westen der Inselhauptstadt Palma gesehen haben.
Demnach soll Merz einen Großteil seiner Zeit auf der Urlaubsinsel auf dem Golfplatz rund um das Hotel "Castillo Hotel Son Vida" verbracht haben. Auf Rückfrage eines Reporters, wie denn die letzte Runde lief, antwortete der Bundeskanzler lächelnd: "Gut", ehe er hinter den Türen des Luxus-Hotels verschwand.
Den unbestätigten Informationen der Zeitung zufolge wurde der Bundeskanzler durchgängig von der Polizei eskortiert. Der gesamte Aufenthalt fand unter großem Verschluss statt.
Ob es neben den Übungsschlägen auf der örtlichen Golf-Anlage auch zu einem Treffen mit weiteren Politikern gekommen ist, bleibt unklar.
Ein Fotograf hat das Regierungsoberhaupt in einem Hotel angetroffen
Regierungsflieger nimmt "Umweg" über Mallorca
Auch die Daten der Internetseite "Flightradar24" bestärken die Vermutung, dass der Bundeskanzler einen unangekündigten Ausflug auf die spanische Insel hinter sich hat. So soll Friedrich Merz am heutigen Dienstag gleich drei Termine in der sächsischen Landeshauptstadt wahrnehmen.
Der Regierungsflieger, welcher aller Voraussicht nach gegen 13.39 Uhr in Dresdner Norden landen soll, ist jedoch von Köln erst nach Mallorca geflogen, bevor er Kurs auf Elbflorenz genommen hat.
