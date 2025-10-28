"Stadtbild"-Äußerungen von Merz: Demo in Frankfurt

Frankfurt am Main - Nach den umstrittenen "Stadtbild"-Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU ) haben in Frankfurt nach Polizeiangaben am Dienstagabend rund 200 Menschen gegen Rassismus und Spaltung demonstriert.

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) hat eine Debatte losgetreten. © Ansgar Haase/dpa

Die Teilnehmenden versammelten sich unter dem "Wir sind das Stadtbild" an der Bockenheimer Warte. Es habe sich vor allem um "bürgerliches Klientel" gehandelt, alles sei friedlich verlaufen, berichtete ein Sprecher der Polizei im Anschluss.

Zu der Kundgebung hatten verschiedene Initiativen aufgerufen – darunter die Linke und Linksjugend Frankfurt, die Seebrücke Frankfurt sowie zusätzlich auch der internationale Jugendverband Frankfurt.

"Ja, es gibt ein Problem im Stadtbild. Nämlich das der Pfandflaschen sammelnden Rentner:innen; das der heruntergekommenen Schulen und das der Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße abhängen, weil nach und nach Jugendhäuser und andere Kulturangebote weggekürzt werden", hieß es in der Ankündigung auf dem offiziellen Instagram-Account der Seebrücke Frankfurt.

Merz heize mit seiner Aussage den gesellschaftlichen Rechtsruck an und vergifte das Klima weiter.