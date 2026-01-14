Kanzler Merz selbstkritisch: Diesen Fehler bescheinigt er der Koalition

Halle - Jetzt gibt er es zu: Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat Fehler in der Kommunikation der schwarz-roten Koalition eingeräumt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) spricht die aktuellen Probleme der Koalition an. © Kay Nietfeld/dpa

Merz sagte beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle: "Unsere Kommunikationsstrategie ist nicht gut genug gewesen. Wir werden sehr viel mehr erläutern müssen, erklären müssen, auch die Menschen mitnehmen auf dem Weg."

Die Bundesregierung wisse um die Probleme. "Wir wissen um die Sorgen vieler privater Haushalte, vieler Unternehmen, und wir werden das kommunikativ anders machen müssen."

Merz hatte einen "Herbst der Reformen" und einen Stimmungsumschwung in Deutschland angekündigt. Viele Wirtschaftsverbände zeigen sich aber enttäuscht und werfen der Regierung vor, zu wenig zu tun, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Für längeren Streit in der Koalition hatte zudem etwa die zunächst gescheiterte Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht gesorgt sowie das Rentenpaket.