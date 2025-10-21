Merz lobt Baden-Württemberg: "Wird Markus Söder nicht gerne hören"

Stuttgart - Bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten als Kanzler hat Friedrich Merz (69, CDU) die Wirtschaftskraft Baden-Württembergs gelobt – insbesondere im Vergleich zum benachbarten Bayern .

Im Zuge seines offiziellen Antrittsbesuchs ist Friedrich Merz (69, CDU) am Dienstag im Südwesten unterwegs. © Marijan Murat/dpa POOL/dpa

"Ich bin in dem Bundesland, das wahrscheinlich am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation", sagte der CDU-Politiker bei der Ankunft im Staatsministerium in Stuttgart. "Das wird der Markus Söder jetzt nicht so gerne hören. Aber vermutlich ist es so."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) stellte dem Kanzler seine Kabinettsmitglieder vor. Merz trug sich im Anschluss ins Gästebuch des Landes ein.

Als Geschenk überreichte der Ministerpräsident einen Globus – weil ein Kanzler ja auch Weltpolitik mache.