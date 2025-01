Zweifel an Merz-CDU: Wer kann kriminelle Flüchtlinge besser abschieben?

Dass die Union dieses Vorhaben nach ihrem möglichen Wahlsieg am 23. Februar tatsächlich Realität werden lässt, daran glaubt einer neuen INSA-Umfrage zufolge aber nur eine Minderheit.

Nach dem grausamen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte sich der Unions-Chef für ein härteres Vorgehen gegen kriminelle Flüchtlinge ausgesprochen: "Wir wollen solche (potenziellen) Straftäter nicht in unserem Land haben!"

Auch die Merz-CDU an sich stößt in Sachen Abschiebungen bei den Umfrageteilnehmern nicht auf das größte Vertrauen. Hier hat die AfD die Nase vorn, denn 47 Prozent der Befragten denken, dass Alice Weidel (45) und Co. deutlich "effektiver" abschieben würden. Nur 24 Prozent denken dies von der CDU.