Erstes Sommerinterview als Kanzler: Friedrich Merz verteidigt Arbeit seiner Regierung

Berlin - In seinem ersten Sommerinterview als Bundeskanzler hat Friedrich Merz (69, CDU) die Arbeit der Regierungskoalition verteidigt und auch gelobt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU, l.) beim Sommerinterview mit Moderator Markus Preiß (47, r.). © Michael Kappeler/dpa

Die missglückte Wahl der Bundesverfassungsrichter am letzten Tag vor der Sommerpause sei "kein Beinbruch" für seine Regierungskoalition gewesen, sagte Merz am Sonntagabend in der ARD.

Während sich der Kanzler bei dem weiteren Vorgehen bei der Richterwahl eher bedeckt hielt und auf die laufenden Gespräche mit der SPD verwies, lenkte er den Fokus auf erfolgreiche Regierungsvorhaben: "Wir haben so viele Gesetze durch den Bundestag gebracht, wie selten eine Regierung."

Bis auf die Wahl neuer Verfassungsrichter habe schwarz-rot sämtliche bis zur Sommerpause im Koalitionsvertrag vorgesehenen Projekte umgesetzt. Dies sei ein Beweis für die "Arbeitsfähigkeit" der Koalition. Auch dass CDU und SPD intern nicht immer geschlossen auftreten, sei für Merz kein Drama: "Das ist keine Liebesheirat, sondern eine Arbeitskoalition".

Gleichermaßen sei sich der CDU-Chef bewusst, dass es aufgrund der derzeitigen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag zu weiteren schwierigen Abstimmungen kommen könnte. Einer einfachen Mehrheit sei Merz sich sicher, für die, etwa für Grundgesetzänderungen notwendigen, Zweidrittelmehrheit gelte dies nicht.

Obwohl für die Zweidrittelmehrheit Stimmen aus der Opposition notwenig sind, schloss Merz eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken erneut vehement aus.