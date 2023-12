Droht Gefahr auf Weihnachtsmärkten? So schätzt Hendrik Wüst die aktuelle Lage ein

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU) will Weihnachtsmärkte trotz einer "erhöhten abstrakten Gefahr" besuchen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich jedenfalls gehe auf Weihnachtsmärkte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Eine ausdrückliche Warnung an die Bürger sprach der Regierungschef nicht aus. "Unsere Sicherheitsbehörden sind wachsam und arbeiten eng zusammen", sagte er.

Allerdings herrsche "eine erhöhte abstrakte Gefahr und an einigen Stellen eben auch eine sehr konkrete Gefahr".

Der Nahost-Konflikt wirke sich auch auf die Sicherheitslage hierzulande aus. "Das haben wir bei den mutmaßlich geplanten Anschlägen auf Weihnachtsmärkte und Synagogen gesehen – auch mit Bezug zu Nordrhein-Westfalen."

Vor einer Woche waren in NRW und in Brandenburg zwei Jugendliche unter Terrorverdacht festgenommenen worden. Sie sollen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft aus islamistischen Motiven vereinbart haben, Anfang Dezember Besucher eines Weihnachtsmarkts in Leverkusen zu töten.

Aus Sicherheitskreisen hatte es geheißen, dass einer der beiden - ein 15-Jähriger aus NRW - zunächst unter anderem auch eine Synagoge ins Auge gefasst haben soll.