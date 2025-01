Nach Aschaffenburg-Drama: NRW-Chef Wüst fordert drastische Konsequenzen

Düsseldorf - Nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg am Mittwoch wird nun auch in Nordrhein-Westfalen der Ton rauer. Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU ) fordert gar verstärkte Rückführungen von Flüchtlingen .

Für NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) ist klar: Das bisherige Rückführungssystem ist an seine Grenzen gestoßen und muss neu gedacht werden. © Oliver Berg/dpa

Die Tat zeige, dass das Dublin-System von Rücküberstellungen in die EU-Länder, in die sie zuerst eingereist seien, nicht funktioniere, sagte Wüst auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf am Freitag. "Wir brauchen einfach einen Anstieg an Rückführungszahlen, weil auch immer mehr Menschen zu uns kommen", so der CDU-Politiker.

Wüst stellte sich hinter die Ankündigung von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69), im Falle der Wahl zum Bundeskanzler alle deutschen Grenzen dauerhaft zu kontrollieren und alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.

"So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Das heißt andersherum: Es muss sich was ändern. Und zwar schnell." Wenn die europäischen Systeme nicht funktionierten, "können wir doch nicht achselzuckend dasitzen". Die Menschen erwarteten Antworten aus der demokratischen Mitte, stellte Wüst klar.

Bis das verabredete europäische System funktioniere, müsse es solche Maßnahmen geben. "Deswegen steht die Christdemokratie natürlich hinter diesen Vorschlägen", sagte der Regierungschef weiter. Niemand wolle dauerhafte Grenzschließungen innerhalb Europas. Aber es müsse schon an den Außengrenzen der EU Grenzkontrollen mit Zurückweisungen geben.