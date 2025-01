Kurz vor Amtseinführung von Donald Trump: Plötzlich mischt sich Hendrik Wüst ein!

Düsseldorf - Kurz vor dem Amtsantritt des neuen (alten) US-Präsidenten Donald Trump (78) hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) klare Forderungen an die politische Führung Deutschlands gestellt.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) hat seine eigenen Vorstellungen von der Rolle Deutschlands unter US-Präsident Trump. © Henning Kaiser/dpa

Nach Auffassung des CDU-Politikers müsse Deutschland unter Donald Trump an der Spitze der Vereinigten Staaten mehr Verantwortung in Europa übernehmen.

Grund für seine Ansicht sei die Tatsache, dass Deutschland in drei Jahren der Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) an Vertrauen verloren habe.

Deutschland sei "als Takt- und Impulsgeber in Europa in den letzten Jahren unter der Ampel ausgefallen", so Wüst. Dabei komme auf das Land jetzt eine internationale Verantwortung zu, die vielleicht noch größer als vor acht Jahren zu Beginn der ersten Amtszeit Trumps sei.

Deutschland brauche einen Kanzler, der dem neuen US-Präsidenten auf Augenhöhe begegnen könne. Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) sei dafür der richtige Politiker.