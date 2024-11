Jürgen Trittin schaltet sich in Ampel-Krach ein

Hamburg - Jürgen Trittin (70, Die Grünen ) schaltet sich mit deutlichen Worten in den Krach der Ampelkoalition ein.

Jürgen Trittin (70, Grüne) war 25 Jahre Mitglied im Bundestag und schied vor Kurzem auf eigenen Wunsch aus. © Britta Pedersen/dpa

Der in Bremen geborene und aufgewachsene Politiker saß am Sonntagabend auf dem Roten Sofa bei "DAS!" im NDR Fernsehen. Moderatorin Inka Schneider (57) wollte von ihrem Gast wissen, was er seiner Partei angesichts sinkender Umfragewerte raten würde.

"Die Grünen leiden am wenigsten, worunter alle Koalitionspartner leiden. Ich sage, das ist Bad Governance, schlechte Regierungsführung", so Trittin.

Der 70-Jährige führte weiter aus: "Klar, wenn ich mit jemandem wie Christian Lindner koaliere, muss der was geben und er muss auch was kriegen. Das nennt man Kompromiss. Aber man kann nicht jeden gefundenen Kompromiss, in dem Moment, wo er beschlossen worden ist, wieder aufdröseln."

Trittin war von 1998 bis 2005 Bundesumweltminister in der ersten und zweiten rot-grünen Koalition mit Kanzler Gerhard Schröder (80, SPD). Damals habe man sich natürlich auch gestritten. Es habe aber einen großen Unterschied gegeben.

"Wenn wir was verabredet hatten, dann galt das. Dann wurde das gemacht. Dann wurde darüber nicht mehr diskutiert."