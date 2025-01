Karl Lauterbach lacht Corona-Witz weg und schiebt Friedrich Merz den Schwarzen Peter zu

Karl Lauterbach (61, SPD) ist als Gesundheitsminister für die Corona-Politik mitverantwortlich. © Kay Nietfeld/dpa

In dem knapp neunminütigen Talk des Web-TV-Formats mit den Gastgebern Dennis und Benjamin ("Benni") Wolter (34) ging es um die angeblich "heißesten News der Woche" - thematische Abbieger und Geplänkel inklusive.

Demnach wurde die Corona-Pandemie in einem Atemzug mit Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69, CDU) in der Internet-Show kurz erwähnt, um für einen Witz herzuhalten. Dabei ist es wegen Voraufzeichnung reiner Zufall, dass ausgerechnet am heutigen Montag der Bundesgesundheitsminister doppelt damit Schlagzeilen machte.

Zum einen forderte der Mediziner zum Wochenauftakt eine Aufarbeitung der Corona-Politik nach der Bundestagswahl. Zum anderen warf er Merz ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag vor, sich von Nazis unterstützen zu lassen - nur um später um Entschuldigung zu bitten.

Dennis wollte im Gespräch anlässlich des Welt-Lepra-Tags wissen, wann der SPD-Politiker zuletzt richtig krank gewesen sei. Bevor Lauterbach antworten konnte, schob Dennis augenzwinkernd hinterher: "Nach der Impfung?"