Karl Lauterbach will Kirchen als "Kälteräume" öffnen!

Siena/Köln - Mitten in einer der heftigsten Hitzewellen weltweit sonnt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60) derzeit in der italienischen Toskana . Dabei kommt ihm beim Sightseeing ein kreativer Einfall: Warum nicht Kirchen als Maßnahmen gegen die Sommerhitze öffnen?

Als Maßnahme gegen die Sommerhitze hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60) die Öffnung von Kirchen gefordert. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten", twitterte der SPD-Politiker am Montag aus einer Basilika in Siena.

Außerdem lobte er die "wunderschöne mittelalterliche Bauweise", die zugleich gut als "Kälteraum" herhalten könne.

Mit dem Vorschlag löste Lauterbach (mal wieder) eine rege Debatte aus. Twitter-Nutzer und -Nutzerinnen reagierten teilweise erfreut oder belustigt aber auch genervt von Lauterbachs Idee.

"Kirchen sind tagsüber offen in fast allen Ländern", stellte ein Nutzer klar. Eine Andere benannte ein Problem an diesem Vorschlag und schrieb: "Tochter war letzte Woche in Barcelona. 35°C im Schatten. Sagrada Familia: 25€ Eintritt und mehr als 1h Wartezeit in der Sonne."

Wie sieht das bei deutschen Gotteshäusern aus? Freut man sich hier über Lauterbachs Besuchsempfehlung?