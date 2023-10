Razzien gegen Reichsbürger: Verschwörer wollten Lauterbach entführen, zwei Festnahmen!

Berlin - Sie wollten wohl Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen und einen bundesweiten Stromausfall herbeiführen. In Koblenz stehen Angehörige einer "Reichsbürger"-Gruppe vor Gericht. Einige mutmaßliche Komplizen bekamen jetzt Besuch von der Polizei .

Sogenannte Verschwörer planten offenbar die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD). © Kay Nietfeld/dpa

Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe "Vereinte Patrioten" ziehen immer weitere Kreise.

Die Polizei durchsuchte am Dienstag in mehreren Bundesländern Wohnungen sogenannter Reichsbürger, die dem Umfeld der Gruppierung zugerechnet werden, und nahm Verdächtige fest. Mehrere Haftbefehle wurden den Angaben zufolge vollstreckt.

Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, ein nun in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter habe sich bereit erklärt, sich an der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen.

In Baden-Württemberg nahmen Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei einen Menschen fest, der im Verdacht steht, der Vereinigung einen Server für konspirative Kommunikation zur Verfügung gestellt zu haben. Außerdem soll er sich an der Verwaltung einer geschlossenen Chatgruppe beteiligt haben.