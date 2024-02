Lauterbach jubelt nach Bayern-Pleite: "Ära geht hoffentlich zu Ende!"

Drei zu null gewann Bayer gegen Bayern - sehr zur Freude von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD). (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

"Bayer 04 kommt der Meisterschaft immer näher, großartig verdienter Sieg, top Spiel. Die Ära Bayern München geht hoffentlich dem Ende zu", schrieb Lauterbach am Samstagabend in einem Beitrag auf X.

Dass der SPD-Politiker die Werkself unterstützt, kommt dabei nicht von ungefähr: Die Stadt Leverkusen gehört zum 101. Wahlkreis, den Lauterbach im Bundestag vertritt.

Auch Köln gehört jenem Wahlkreis an und deshalb hat der Gesundheitsminister gleich zwei Ziele für die Bundesliga-Saison formuliert: "Die Meisterschaft in Teil 1 meines Wahlkreises, Leverkusen, und den Klassenerhalt in Teil 2, Köln, das muss das Ziel sein."

Was im eigenen Wahlkreis und den Fans der beiden genannten Mannschaften sicherlich gut ankommt, dürfte Fans des FC Bayern München weniger gefallen.

Ob Bayer es tatsächlich schafft, ihrem Fan von der Regierungsbank seinen Wunsch zu erfüllen und die "Bayern-Ära" zu beenden, wird sich an den letzten zwölf Spieltagen erst noch zeigen müssen.