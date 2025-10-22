Kevin Kühnert überrascht mit neuem Job und watscht Söder ab

Berlin - Vom Bundestag in die Redaktionsstube: Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (36) hat nach seinem Abschied aus der Politik einen neuen Job.

Kevin Kühnert (36) geht beruflich neue Wege. © Sina Schuldt/dpa

Er werde künftig als Kolumnist und Autor für den deutschen Rolling Stone tätig sein, teilte die Mediahouse Berlin GmbH mit.

Für das Musikmagazin aus dem Axel-Springer-Verlag schreibe er als "Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen", wie es in der Mitteilung hieß.



In seinem ersten Artikel, der in der Ausgabe am kommenden Freitag erscheint, bekommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) sein Fett weg. Kritikpunkt ist die öffentliche Selbstinszenierung des CDU-Politikers.

Kühnert warnt in dem Text vor Söders "billiger Identitätspolitik" und niemand solle in dessen "Wurstfalle" tappen. Söder sei in der Lage, "eine Brettljause [kleine Zwischenmahlzeit, Anm. d. Red.] zu präsentieren, als handele es sich dabei um ein milliar­den­schweres Investitionspaket".

Gleichwohl ringt sich Kühnert auch ein wenig Respekt ab, wenn er schreibt: "A Hund bist fei scho, Markus!"