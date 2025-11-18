Politik gegen Geld verkauft? Korruptions-Vorwürfe gegen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer

Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (61) steht zunehmend unter Druck. Seine Firma, die Weimer Media Group, soll gegen Geld den Zugang zu Regierungsmitgliedern angeboten haben.

Wolfram Weimers (61) Medienunternehmen soll Einfluss auf politische Entscheidungsträger gegen fürstliche Summen verkauft haben. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Laut Berichten der "Berliner Zeitung" und "Apollo News" steht Wolfram Weimer im Zentrum einer Kontroverse um mögliche Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger.

Gegen Summen von bis zu 80.000 Euro soll die Weimer Media Group in Verkaufsunterlagen eine "Premiumvernetzung in entspannter Atmosphäre am Tegernsee" angepriesen haben.

Interessierte Kooperationspartner konnten demnach unterschiedliche Leistungen buchen - etwa das Paket "Zugspitze" mit "zehn Eintrittskarten zur Konferenz für Geschäftspartner, Kunden und Unternehmensmanager" für 40.000 Euro plus Mehrwertsteuer.

Im Rahmen des jährlich veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfels sei auch der Kauf einer eigenen Redepräsenz sowie ein exklusives Abendessen mit Ministern der Bundesregierung möglich. Im teuersten "Mont Blanc"-Paket für 80.000 Euro netto sei sogar eine "Besprechungs-Lounge für vertrauliche Gespräche" enthalten.

Die Opposition aus AfD, Grünen und Linken fordert nun Aufklärung.