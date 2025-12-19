Nach Grab-Schändung: So wurde Wolfgang Schäubles letzte Ruhestätte hergerichtet

Offenburg - Eine Schändung des Grabs von Wolfgang Schäuble (†81) hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst. Nun ist die letzte Ruhestätte für den Politiker vollendet.

Das Grab von Wolfgang Schäuble wurde neu gestaltet. © Bernhard Strauss/dpa

Der Offenburger Künstler Stefan Strumbel hat das Grab von Schäuble auf dem historischen Waldbachfriedhof in seiner Heimatstadt Offenburg fertig gestaltet. Die Familie von Schäuble hatte den Künstler beauftragt.

Der frühere Bundestagspräsident und Bundesminister war im Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Bislang zierte nur ein schlichtes Holzkreuz das Grab. Nun erinnert ein großer Grabstein aus Granit an den Ausnahmepolitiker. Mehr als zwei Meter hoch ist der tonnenschwere Stein, auf ihm ruht eine bronzene Eule mit wachsamen Augen.

Am Fuße des Steins lehnt ein aufgeschlagenes Buch aus Bronze, das die bedeuteten Stationen im Lebenslauf des Politikers auflistet. Schäuble war unter anderem mehrfach Minister, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages.