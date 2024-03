Bayern-MP kuschelt sich durch China: Söders irre Panda-Show

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) hat ein neues Kuscheltier. © dpa/Peter Kneffel

Bis Mittwoch ist Markus Söder in China unterwegs. Ziel ist es, die Beziehungen des Freistaates zum Reich der Mitte auszubauen. Dass dies eine heikle Mission vor dem Hintergrund von Thematiken wie Menschenrechten oder Taiwan ist, ist dem 57-Jährigen durchaus bewusst.

"Wir sind an der Stelle nicht naiv, wir sind sehr realistisch. Wir erkennen die Herausforderung, die China darstellt." Es gehe ihm allerdings "mehr um Real- statt Moralpolitik": "Wir werden natürlich alle Dinge ansprechen, die anzusprechen sind, aber eben anders als andere." Es gehe "nicht um Brüskieren".

Das sagte Bayern-MP noch vor Antritt der Reise, auf der er unter anderem die Magnetschwebebahn-Teststrecke eines deutschen Unternehmens besichtigt, sich mit verschiedenen Würdenträgern und sogar Regierungs-Chef Li Qiang (64) treffen wird.

Doch Söder wäre nicht Söder, wenn auf seiner Reise nicht eine Reihe ulkiger Hochglanzfotos entstehen würde. Und so ließ er sich bereits am Sonntag mit einem Chinesen in einem überlebensgroßen Panda-Kostüm in seinem Hotel ablichten. Und setzte diese kuschelige Fotostrecke tags darauf munter fort.