Blutwurst statt Salat: So hält sich Markus Söder fit

CSU-Chef Markus Söder (58) ist früher kreuz und quer durch Nürnberg gerannt. © Silas Stein/dpa

Ein "Runner’s High" habe er nie erlebt, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitagabend in Nagold im Nordschwarzwald bei einem Gespräch mit dem baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden Manuel Hagel (37).

Dieser hatte Söder aufs Essen angesprochen und in Anspielung auf dessen Social-Media-Beiträge gesagt: "Bei mir gibt’s halt nicht nur 'Hagel isst', sondern auch 'Hagel joggt'". Söder konterte: "In deinem Alter bin ich auch noch sinnlos durch die Gegend gerannt." Er habe es wirklich probiert, betonte der Franke und nannte als Beispiel: "Ich bin kreuz und quer durch Nürnberg gelaufen."

Heute fahre er eher Fahrrad, seine Frau habe ihm ein E-Bike geschenkt, verriet der CSU-Chef. Und er schwimme viel, sagte Söder.

Von Hagel wollte er wissen, ob er auch schwimme. Der 37-Jährige entgegnete, er habe das Seepferdchen. Woraufhin Söder auf seinen Rettungsschwimmer verwies und sagte: "Deswegen bin ich heute auch da, dir zu helfen." Hagel will als CDU-Spitzendkandidat die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März gewinnen.