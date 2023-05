söderisst: Deshalb postet Markus Söder Fotos von seinem Essen

Der Post ist aus einer kleinen Kategorie, die CSU-Chef Söder schon vor geraumer Zeit eingeführt hat: Unter dem Hashtag "#söderisst" zeigt er seinen Followern auf Instagram und Facebook, wovon er sich so ernährt - frei nach dem Motto: "Was soll ich heute essen? Salat oder Schlachtplatte?"

Spargel oder Schnitzel? Unter dem Hashtag "#söderisst" zeigt Markus Söder seinen Followern auf Instagram und Facebook, wovon er sich so ernährt. © Markus Söder/Facebook/dpa

Ernährungsexperten hätten zu den deftigen Essgewohnheiten des 56-Jährigen sicher einiges zu sagen - aber Kommunikationswissenschaftler auch.

"Ein Klassiker, vor allem im Bereich des Populismus" sei das, sagt Carsten Reinemann, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Von "Gastropopulismus" oder "Food populism" sei in der Forschung die Rede, wenn Politiker thematisieren, was sie so essen.

"Ziel ist oftmals die Herstellung von Volksnähe, einer emotionalen Verbindung, man bestärkt eine gemeinsame Identität und Traditionen, "seht her, ich esse, was ihr esst"", sagt er.

Gemeinsames Essen sei "eine anthropologische Konstante". "Ein gemeinsames Essen signalisiert Zusammengehörigkeit, emotionale Verbundenheit, schafft Vertrauen. Deshalb lassen sich gerade Populisten auch gern beim gemeinsamen Essen mit Bürgerinnen und Bürgern ablichten."

Und nicht umsonst werde die Nahrungsaufnahme darum von Politikern immer wieder zum Thema gemacht, sagt Reinemann. Als Beispiele nennt er den rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro (68), den früheren US-Präsidenten Donald Trump (76), der sich demonstrativ Fast Food ins Weiße Haus bestellte - aber auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (79, SPD) und sein inzwischen beinahe ikonisches "Hol' mir mal ne Flasche Bier".