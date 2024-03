Deutsche zu faul? Söder kritisiert mangelnde Arbeitszeiten der Bürger

CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57) fordert von den Deutschen mehr Arbeitsstunden in der Woche. © Uwe Lein/dpa

"Nur mit Teilzeit und Homeoffice werden wir im internationalen Wettbewerb nicht bestehen", ist sich der CSU-Boss im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" vom Freitag sicher.

"Wir haben so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, die aber weniger arbeiten als früher", so seine Kritik. Die Menschen arbeiten also weniger als früher.

Söder, der sich während der Lockdown-Zeit für einen 500-Euro-Bonus an Pflegekräfte starkgemacht hatte, um deren unermüdlichen Einsatz zu honorieren, fürchtet nun, dass Deutschland weltweit wirtschaftlich abrutscht.

Wegen mangelnder Arbeitsmoral, wie seine Aussagen nahelegen. Was ist dran an dieser Vermutung, dass Deutschland von anderen Ländern überholt wird?

Aktuell noch wenig. Laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) steigt die Bundesrepublik in diesen Monaten zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf. Voraussichtlich wird man mit Japan den Platz tauschen.