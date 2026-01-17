Entgleisung bei der Grünen Jugend: Markus Söder als "H*rensohn" bezeichnet

München - Ob das Konsequenzen haben wird? Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga (23) ließ auf Instagram jede Hemmung fallen und beschimpfte Markus Söder (59) mit einem der übelsten Schimpfwörter der deutschen Sprache.

Mit einer wüsten Beschimpfung ging Luis Bobga (23, Grüne) auf Markus Söder (59, CSU) los. © Michael Matthey/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einem Instagram-Reel bewegt sich Bobga zu einem Song des Rappers "Haftbefehl". Zur Zeile "Dass du ein H*rensohn bist, hatten wir schon mal" erscheint dabei ein Foto des bayerischen Ministerpräsidenten auf dem Bildschirm.

Doch damit nicht genug, denn Bobga teilt noch weiter aus. "Verschon mich mal, bei deiner Politik wird mir schlecht - katastrophal", heißt es in dem eingeblendeten Text.

Brisant: Bobga ist erst seit Oktober 2025 Bundessprecher der Grünen Jugend. Er studiert Migration und interkulturelle Beziehungen an der Universität Osnabrück.

Schon Bobgas Vorgängerin Jette Nietzard (27), die immer wieder durch kontroverse Aussagen auf sich aufmerksam machte, hatte Söder öffentlich als "Hundesohn" bezeichnet.

Söder hatte kürzlich den Vorschlag gemacht, kleine und wirtschaftlich schwache Bundesländer mit großen zusammenzulegen. Das schien dem Nachwuchs-Chef der Grünen ganz und gar nicht zu schmecken.