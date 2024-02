Markus Söder als "Dancing Queen": CSU-Chef geht mit ABBA-Auftritt viral

Egal. Nicht einmal zwei Minuten dauert Söders gesamte ABBA-Vorführung am Ende - doch damit hat der PR-Profi es wieder einmal geschafft: Die Videos gehen in den sozialen Medien viral.

Erst bewegt er nur die Hüften, schwingt die Arme, gestikuliert. Dann bewegt er die Lippen, liest den Text mit - auch wenn davon erst einmal nichts zu hören ist. Erst später dringt er mit seiner Stimme an einzelnen Stellen durch.

Söder, bekanntlich ein Großmeister der Selbstinszenierung, zögert - wenn überhaupt - nur einen ganz kurzen Moment. Dann betritt der bayerische Ministerpräsident die Karaoke-Bühne im ABBA-Museum in Stockholm, greift sich ein Mikrofon, und legt los:

Söder schwingt das Tanzbein. © Sven Hoppe/dpa

Söder ist ein Politiker, der wie kaum ein anderer in Bildern und Videos denkt. Der sich in einer Art und Weise selbst inszeniert, die bei Feind und manchmal auch Freund zuweilen kritisches bis zweifelndes Kopfschütteln auslöst.

Fakt ist: Allein auf der Plattform X (vormals Twitter) wurde das Video auf Söders Account binnen kurzer Zeit mehrere Zehntausend Mal angeschaut.

"Wenn man an Schweden denkt, denkt man unwillkürlich auch an ABBA", sagt Söder nach seinem kurzen Auftritt - und eilt zum nächsten Termin: mit dem Verteidigungs- und dem Zivilschutzminister. Schon am Vorabend war er von Premierminister Ulf Kristersson (60) empfangen worden.

Und der "emotionale Höhepunkt" seiner dreitägigen Reise stand ja erst noch bevor: ein Empfang bei Königin Silvia. Für einen regionalen Ministerpräsidenten alles andere als gewöhnlich ist ein solcher Termin im Königsschloss, der für Donnerstagnachmittag geplant war.

Aber was ist für und bei Söder schon gewöhnlich?