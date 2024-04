Söder verzichtet offenbar auf Bundestagsliste – und verteilt Seitenhiebe an Aiwanger

Will seine Partei in die Hauptstadt bringen: Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (53). © Kerstin Joensson/AFP

Minister sei kein Teilzeitjob, sagte Söder nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern in der Sitzung des CSU-Vorstands am Montag in München.

Zu seinen Karriereplänen sagte er dem Vernehmen nach, er sei lieber ein "super Ministerpräsident als ein Superminister in Berlin".

Den Teilnehmerangaben zufolge lobte Söder das "sehr gute Personal" der CSU in Berlin, gleichwohl könne es aber nicht ausgeschlossen werden, dass ein Externer nach Berlin gehe.



In der Zuhörerschaft wurde Söders Aussage als Seitenhieb auf seinen eigenen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (53) verstanden. Der Freie-Wähler-Chef will bei der nächsten Bundestagswahl kandidieren und seine Partei erstmals nach Berlin führen.

Bei Kabinettsposten war Söder in der Vergangenheit externen Kandidaten generell nicht abgeneigt: In Bayern hatte er im März 2018 die zuvor politisch vollkommen unbekannte Wissenschaftlerin Marion Kiechle in sein Kabinett geholt, zu dem Zeitpunkt war sie nicht mal Mitglied der CSU.

In der Folge sorgte dies aber innerhalb der Landtagsfraktion eher für Unruhe. Nur wenige Monate später im November 2018 schied Kiechle nach dem Ablauf der Legislaturperiode wieder aus der Regierung aus. 2022 machte er den Landrat Christian Bernreiter (60) zum Bauminister.