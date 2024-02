Markus Söder: "Was unterscheidet meinen Hund von Kevin Kühnert und Ricarda Lang?"

Passau - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) hat in seiner Aschermittwochs-Rede kräftig gegen die Ampel-Regierung ausgeteilt und Schwarz-Grün eine klare Absage erteilt.

CSU-Chef Markus Söder (57) zog beim politischen Aschermittwoch über eine Stunde vom Leder. © Peter Kneffel/dpa

"An die Freunde und Experten der Political Correctness kann ich sagen: Wenn ihr eine Sorge habt, dann schaltet lieber ab", stellte der CSU-Chef direkt zu Beginn klar.

"Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung", polterte Söder. "Grün ist out!" Eine Ansage an CDU-Chef Friedrich Merz (68), der eine Koalition mit den Grünen zuletzt nicht ausschließen wollte?

Bei seinem Grünen-Bashing nahm Söder besonders Bundesumweltministerin Steffi Lemke (56) ins Visier und bezeichnete sie als "grüne Margot Honecker", die verstorbene Ehefrau des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Lemke sei ein Musterbeispiel, wie die Grünen mit immer neuen Auflagen die Freiheit der Fleißigen einschränken wollten.

"Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit", so der CSU-Chef.