Söder watscht weiter: Wirtschaft in Bayern sei "Chefsache", unabhängig von Aiwanger

Augsburg - CSU-Chef Markus Söder (56) hat die Wirtschaftspolitik in Bayern zur "Chefsache" erklärt - unabhängig von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (52) von den Freien Wählern.

Ich Chef, du nix: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56) besteht darauf, in Sachen Wirtschaftspolitik der oberste Ansprechpartner in Bayern zu sein. © Peter Kneffel/dpa

"Als Ministerpräsident bin ich für die Wirtschaft erster Ansprechpartner", sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen" für die Donnerstagsausgabe.

Denn wenn es ernst werde, sei Wirtschaft traditionell immer "Chefsache". Alle großen Ansiedlungen von Konzernen wie zuletzt Apple in München seien letztlich über die Staatskanzlei organisiert worden.

Der Freie-Wähler-Chef Aiwanger gilt unter anderem wegen der Flugblatt-Affäre als umstritten.



Söder sagte auch, dass die Koalition aus CSU und Freien Wählern fünf Jahre lang gut zusammengearbeitet habe.

Jedoch sei die CSU der "Taktgeber in der Koalition". Am Ende komme es auf den Ministerpräsidenten an.