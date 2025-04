Tod von Papst Franziskus: Söder ordnet Trauerbeflaggung an, erste Kondolenzbücher voll

Noch am Ostersonntag spendete Papst Franziskus den Segen Urbi et Orbi, am Ostermontag starb er. Die Trauer ist auch in Bayern groß.

Von Sabine Dobel München - Nach dem Tod von Papst Franziskus (†88) wird auch in Bayern getrauert. Zahlreiche Menschen besuchten Gedenkorte mit dem Bild des Papstes, die in vielen Kirchen eingerichtet wurden, und trugen sich in Kondolenzbücher ein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) hat im Freistaat die Trauerbeflaggung aller Obersten Dienstbehörden angeordnet. © Peter Kneffel/dpa Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) ordnete Trauerbeflaggung aller Obersten Dienstbehörden in Bayern an. Am Tag der offiziellen Trauerfeier in Rom, die für Samstag angekündigt ist, sollen die Dienstgebäude landesweit trauerbeflaggt werden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Wie schon am Ostermontag sollen im Erzbistum München und Freising auch in den nächsten Tagen täglich die Kirchenglocken eine Viertelstunde lang läuten, ebenso am Tag der Beisetzung in Rom, wie die Erzdiözese mitteilte. Ab Mittwoch werden im Erzbistum alle Kirchen und kircheneigenen Gebäude auf halbmast oder mit Trauerflor beflaggt. Im Bistum Würzburg tragen viele kirchliche Gebäude bereits jetzt Trauerbeflaggung. Im Münchner Liebfrauendom mussten bereits neue Kondolenzbücher ausgelegt werden, weil die ersten voll waren.

Impulsgeber für eine Erneuerung der Kirche