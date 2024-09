Mit Schmerzen in Klinik: Bayerns Innenminister Herrmann wegen OP in Krankenhaus

Unter den Abgeordneten hatte seine Abwesenheit durchaus für Fragen gesorgt. Am Dienstag habe Herrmann dann einen Arzt aufgesucht, der ihn ins Krankenhaus geschickt habe.

Herrmann hatte am Montag an der Klausur seiner Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz teilgenommen. Später zwangen die für Gallenkoliken typischen Schmerzen ihn dem Vernehmen nach zur Abreise.

Der Eingriff fand am Mittwochmorgen statt - und ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gut verlaufen. Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" darüber berichtet.

Am Montag noch hatte der Minister an der Klausur der CSU-Fraktion im oberfränkischen Kloster Banz teilgenommen. © Pia Bayer/dpa

Operationen nach einer Gallenkolik gelten als Routineeingriff. Die Ärzte entfernen Gallenblase und Gallensteine, damit sich keine neuen Steine mehr bilden können.

In der Regel erfolgen die Eingriffe minimalinvasiv; die Patienten können die Klinik meist binnen einer Woche wieder verlassen und nach zwei Wochen wieder arbeiten.

Herrmann ist allerdings dafür bekannt, dass ihn Operationen oder Krankheiten nicht lange aufhalten. In der Regel arbeitet er noch vom Bett aus weiter.

Herrmann führt das bayerische Innenministerium seit Oktober 2007 und ist damit der dienstälteste amtierende Innenminister in der Bundesrepublik. Seit 1994 ist er Mitglied des Landtags und wurde in der CSU immer wieder auch für politische Ämter in Berlin gehandelt.

Seinen 68. Geburtstag in wenigen Tagen (21. September) muss Herrmann nun wohl in der Klinik feiern.