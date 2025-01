Notgeiles "Bündnis Deutschland": Parteimitglied geiert öffentlich im Netz - Partei reagiert hart!

Ein Mitglied der Partei "Bündnis Deutschland" wurde im Netz bei fragwürdigen Aktivitäten ertappt. (Symbolbild) © Bündnis Deutschland

Als Kandidat der FDP wollte Bernd V. (75) 2013 in den niedersächsischen Landtag einziehen, für die AfD anschließend in den Bundestag und ins EU-Parlament. Inzwischen hat sich der 75-Jährige dem "Bündnis Deutschland" angeschlossen, - und kommentiert auf seinem öffentlichen X-Profil fleißig unter den Beiträgen leicht bekleideter Frauen.

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar wollte er sich eigentlich aufstellen lassen, doch aufgrund seines Verhaltens wird daraus nun nichts mehr.

Scrollt man sich durch die Bilder, unter denen das Parteimitglied ein Kommentar dagelassen hat, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Beispiel: Eine Nutzerin namens "Bri Blossom" schrieb zum Jahresende zu einem ihrer Fotos: "Jeder, der 'Hi' sagt, bekommt mein erstes 'Squirting'-Video per DM." Für Bernd V. Grund genug, mit "Hi" zu kommentieren.

Unter einem Post des Profils "Dreamy Babes", in dem zwei Frauen in Unterwäsche vor einem Kühlschrank stehen, machte er in der Kommentarspalte deutlich, dass ihm die linke Dame mehr zusagt.

Besonders peinlich ist ein Beitrag, auf den der systemkritische Influencer Kolja Barghoorn (39) am Montag aufmerksam machte und das "Bündnis Deutschland" sarkastisch fragte, ob das Internet bei ihnen noch "Neuland" sei.