Bundeskanzler will ins Gespräch kommen: Olaf Scholz ist am Donnerstag in Thüringen

Erfurt - Bundeskanzler Olaf Scholz (65) wird an diesem Donnerstag in Thüringen unterwegs sein. In Erfurt will er mit Bürgern ins Gespräch kommen, in Waltershausen (Landkreis Gotha) steht ein Firmen-Besuch an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) wird wohl am frühen Abend zum Bürgerdialog im Erfurter egapark erwartet. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Das Kanzlergespräch mit Bürgern findet am Abend auf der Parkbühne im egapark statt, wie es auf der Website des Kanzlers heißt. Der Besuch in Erfurt ist Teil einer Reihe von Bürgerdialogen. Diese führen den gebürtigen Osnabrücker in alle 16 Bundesländer. Bei dem Auftritt im egapark handelt es sich den Angaben nach um die neunte Station in dieser Reihe.

Die ersten vier Veranstaltungen fanden im vergangenen Jahr in Lübeck, Magdeburg, Essen und Gifhorn statt. In diesem Jahr war der Bundeskanzler bereits in Marburg, Cottbus, Koblenz und Füssen.

Ebenfalls am heutigen Donnerstag besucht der Kanzler die Sealable Solutions GmbH in Waltershausen bei Erfurt. Das Unternehmen bietet den Angaben nach Dichtungs- und Isolationslösungen auf Kautschukbasis für die Industrie, den Gleis- und Tunnelbau an.

Bei einem Rundgang werde sich der Scholz über Produktionsabläufe informieren und anschließend die Gelegenheit wahrnehmen, mit Mitarbeitern des Unternehmens zu sprechen, heißt es.