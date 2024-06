Olaf Scholz ist sich sicher: Er wird auch 2025 wieder Kanzlerkandidat!

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) ist sich sicher, auch bei der nächsten Bundestagswahl wieder als Kanzlerkandidat der SPD ins Rennen zu gehen. © Michael Kappeler/dpa

In einem ARD-Interview sagte er am Samstag auf die Frage, ob er vor dem Hintergrund von Kritik sicher sei, der nächste Kanzlerkandidat der SPD zu sein, knapp mit "Ja".

Er bekräftigte zugleich, warum er nach dem schlechten Ergebnis der Ampelparteien bei der Europawahl keine Vertrauensfrage stellen wolle.

"Es ist so, dass die Regierung die Mehrheit im Parlament hat. Wir haben gerade Gesetze beschlossen in dieser Woche im Deutschen Bundestag, und wir haben einen Auftrag zu erfüllen und unsere Arbeit zu machen. Das tun wir", sagte Scholz, der vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari befragt wurde.

Dass der französische Präsident Emmanuel Macron (46) einen anderen Weg geht und kurzfristig Parlamentswahlen anberaumt hat, wollte Scholz "nicht von außen bewerten". Frankreich habe ein ganz anderes politisches System als Deutschland.