Warum Kanzler Scholz heute vor den Augen Hunderter mit dem Helikopter über Berlin flog

Berlin/Schönefeld - Er hat es sich nicht nehmen lassen, höchstpersönlich vorbeizuschauen! Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) hat am Mittwoch die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem BER in Berlin-Schönefeld eröffnet. Noch bis Sonntag können zunächst Fach- und am Wochenende dann auch ganz normale Besucher zur Ausstellung pilgern.