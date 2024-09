Scholz gibt bei Bürgergespräch merkwürdige Antwort: "Frage für einen Freund"

Drei Tage nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen stellte sich Olaf Scholz (66, SPD) dem "Kanzler Gespräch" in Berlin. © Kay Nietfeld/dpa

Ein Erzieher wollte bei der Veranstaltung in Berlin von ihm wissen, wie Scholz sich die Unstimmigkeiten und Indiskretionen in der Regierung erkläre.

"Das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern: Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, und es wird alles nach außen kommuniziert", meinte der 48-jährige Fragesteller, der an einer evangelischen Schule in Berlin-Pankow tätig ist.

Scholz antwortete: "Die Wahrheit ist: Sie haben recht." Dann sagte er zu dem Erzieher: "Jetzt ist die Frage: Welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund."

Er habe "drei ummantelte Räume, wo niemand hören würde, was die Leute sagen", erzählte Scholz noch - offensichtlich mit Verweis auf abhörsichere Besprechungsräume der Regierung - und blickte dann ratlos.

Auf eine Nachfrage wiederholte er nur noch: "Sie haben recht."