Haseloff kritisiert ARD: Intendanten haben zu viel Macht

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (68, CDU) sieht die Macht der ARD-Intendanten als kritisch. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Wenn zu viel Macht auf einzelnen Personen liegt, ist damit eine Gefahr verbunden", sagte der CDU-Politiker am Samstag in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See.

Diese Gefahr von zu viel Macht bestehe zum einen nach innen, sagte Haseloff. Sachsen-Anhalts Regierungschef sieht das Risiko aber auch nach außen mit Blick auf zu wenig Pluralität etwa in der Berichterstattung.

Die Frage sei zudem, ob dieses System noch zukunftsfähig sei "auch im Sinne dessen, welche Last auf den Schultern der Handelnden liegt".

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden von einer Intendantin oder einem Intendanten an der Spitze geführt. Diese werden von Kontrollgremien wie einem Rundfunkrat aus Vertretern der Politik und Gesellschaft gewählt.

Mit Blick auf die Debatte um Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk warnte Haseloff vor einem Boykott von Bürgern beim Rundfunkbeitrag.