Haseloff nach "Geh lieber arbeiten"-Spruch auf Hochwasser-Besuch in der Kritik!

Sangerhausen - Nach seinem Besuch im Hochwassergebiet in Sangerhausen ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (69, CDU) in die Kritik geraten.

Weil der Fluss Helme zum Jahresende stark über die Ufer getreten war, hatte der Landkreis am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen. Scholz, Lemke und Haseloff hatten sich am Donnerstag ein Bild von der Lage gemacht.

Haseloffs Sprecher verteidigte die Aussage am Freitag. Diese sei auch eine Reaktion auf die Beschimpfungen zuvor gewesen. Die Äußerung des Ministerpräsidenten sei als "konstruktive Aufforderung" zu verstehen gewesen, bei der Flutbekämpfung mitzuhelfen. "Dazu stehen wir auch, das muss auch mal erlaubt sein." Kritische Anmerkungen seien grundsätzlich in Ordnung, "aber es geht auch um Anstand".

Die Bundeswehr hat am Freitag mit ihrem Einsatz im Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz begonnen. Rund 200 Zeit- und Berufssoldaten helfen an mehreren Stellen beim Befüllen und Verteilen von Sandsäcken. Ziel ist zunächst, einen Deichabschnitt in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, zu stabilisieren.