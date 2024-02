Haseloff verärgert über Grünen-Blockade bei Bezahlkarte

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (70, SPD) befürchtet Klagen, wenn sein Land die Bezahlkarte für Flüchtlinge im Alleingang einführt. © Federico Gambarini/dpa

Falls es in der Bundesregierung zu keiner Einigung komme, werde sein Land zwar auch im Alleingang vorgehen, erklärte der CDU-Politiker in der "Welt am Sonntag".

Ohne eine einheitliche Bundesgesetzgebung bestehe aber die Gefahr, dass Asylbewerber den Landkreis wechselten.

Zudem sei "die Gefahr groß, dass uns bei Klagen die Gerichte unsere jeweiligen Regelungen kassieren".

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am 6. November auf die Einführung einer Bezahlkarte anstelle von Barleistungen verständigt und dafür im Beschlusspapier festgehalten: "Sollten dafür angesichts der konkreten Ausgestaltung der Bezahlkarte gesetzliche Anpassungen notwendig sein, wird die Bundesregierung diese zeitnah auf den Weg bringen."