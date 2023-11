Verdienstkreuz für Ministerpräsidenten: Steinmeier zeichnet Haseloff aus

Berlin - Pragmatisch, authentisch und tief geprägt vom christlichen Glauben, so hat Bundespräsident Steinmeier (67) Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (69, CDU ) gewürdigt. Für seine herausragenden Verdienste um das Land wurde der dienstälteste Länderchef besonders geehrt.

Die Auszeichnungen gingen an Malu Dreyer (62, SPD /Rheinland-Pfalz), Winfried Kretschmann (75, Grüne /Baden-Württemberg), Dietmar Woidke (62, SPD/Brandenburg), Stephan Weil (64, SPD/Niedersachsen) und Bodo Ramelow (67, Linke /Thüringen).

Steinmeier würdigte am Freitag neben dem Regierungschef von Sachsen-Anhalt fünf weitere amtierende und einen ehemaligen Ministerpräsidenten für deren langjährigen und engagierten Dienst für die Demokratie, wie er bei der Verleihung der Orden sagte.

Steinmeier würdigte Haseloff als dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten. Er ist seit zwölf Jahren im Amt.

"Pragmatisch und nüchtern die Dinge zu betrachten, das haben

Sie aus Ihrer naturwissenschaftlichen Ausbildung in die Politik

mitgebracht", sagte Steinmeier.

"'Authentisch', das ist eine Eigenschaft, die Ihnen immer wieder attestiert wird, und Sie selbst sagen, dass Sie bleiben wollen, wie Sie sind. Ihr Pragmatismus geht einher mit der hohen Kunst zum Kompromiss, die Sie in wechselnden und sicher nicht immer einfachen Koalitionen als Ministerpräsident bewiesen haben."

Der Bundespräsident sagte weiter zu Haseloff: "Den Kampf gegen den Rechtsextremismus führen Sie aus christlicher und demokratischer Überzeugung: Den rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle haben Sie als den dunkelsten Tag Ihrer Amtszeit bezeichnet. Und mit Ihrer unerschütterlichen Haltung in der Auseinandersetzung mit

denen, die Hass und Hetze verbreiten, sind Sie in diesen Tagen ein

Vorbild für viele."

Steinmeier betonte, Ministerpräsident Haseloff habe sich in herausragender Weise verdient gemacht um das Land.