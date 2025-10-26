40 Kilo leichter und neues Leben: Ricarda Lang spricht über radikale Veränderung
Berlin - Ricarda Lang (31), einst Grünen-Politikerin und erfolgreiche Bundestagsabgeordnete, hat sich in den letzten 18 Monaten stark verändert. Nun erzählt sie von dem plötzlichen Lebenswandel.
"Ich habe mein Jura-Studium abgeschlossen. Ich habe geheiratet. Ich habe 40 Kilo abgenommen. Ich habe losgelassen", gesteht die 31-Jährige im Gespräch mit BILD.
Vor allem hat sie die Rolle abgelegt, in der sie sich selbst nicht mehr wiederfand: die der Parteivorsitzenden. Sie habe in Interviews Dinge gesagt, die sie sich selbst nicht mehr geglaubt habe.
Im November 2024 trat sie dann freiwillig als Parteivorsitzende zurück. "Es gibt Momente, da juckt es mir in den Fingern. Natürlich ist das erst einmal ein Machtverlust. Manchmal empfinde ich auch eine Art Phantomschmerz. Und gleichzeitig ist da auch eine Erleichterung, nicht auf jedes Thema sofort und rund um die Uhr reagieren zu müssen", so Lang.
Jetzt könne sie endlich ungestört Zeit mit ihrem Mann verbringen. "Damals war das Handy immer an, damit ich sofort reagieren kann", blickt sie zurück.
Heute gehe die Welt nicht unter, wenn sie mal ein paar Stunden nicht erreichbar ist.
Ricarda Lang genießt ihr neues Körpergefühl
Ricarda feiert noch ein erfreuliches Gefühl: Alle paar Wochen muss sie neue Kleidung kaufen, weil die alten Stücke zu groß werden. "Ich hatte nie den einen Moment, der alles verändert hat. Das Abnehmen war mehr ein Prozess. Ich wurde 30. Ich wollte fit sein, gesund", erklärt die ehemalige Bundestagsabgeordnete.
Sie mache viel Krafttraining und liebe es. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage: Ich mag meinen Körper, weil er stark ist", so Ricarda.
Ihre Ernährung habe sie ebenfalls umgestellt. Doch Tipps wolle sie keine geben. "Jeder muss seinen Weg finden. Aber ich will ehrlich sein: Ja, man muss verzichten. Ja, es kostet Disziplin", sagt die ehemalige Grünen-Chefin.
Sie habe sich lange vom Blick anderer bestimmen lassen, viele böse Kommentare über ihre Figur ertragen. Jetzt bestimme sie sich wieder selbst.
Titelfoto: Instagram: ricardalang