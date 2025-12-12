Ricarda Lang im Krankenhaus: "Ohne Pflegekräfte läuft hier nichts!"

Berlin - Ricarda Lang (31) war in einer Klinik zu Besuch, um über Pflegenotstand, überlastete Stationen und unnötige Bürokratie zu sprechen. Dabei ging es auch um die unverzichtbare Rolle ausländischer Pflegekräfte.

Ricarda Lang (31) zeigt auf Instagram den herausfordernden Klinikalltag in Deutschland. © Markus Lenhardt/dpa

Die ehemalige Grünen-Bundesvorsitzende besuchte erneut eine Berliner Intensivstation. Dort zeigte der fast namensgleiche Intensivpfleger Ricardo Lange ihr und seinen über 200.000 Followern auf Instagram, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist.

Auf der Station, auf der Ricardo täglich arbeitet, kommt ein Großteil des Teams aus dem Ausland. "Wenn diese Menschen morgen weg wären, würde hier alles zusammenbrechen", erklärt er. Seine Kollegen stammen aus unterschiedlichsten Ländern und halten das System am Laufen, während der Pflegenotstand immer schlimmer wird.

Doch statt Anerkennung stoßen viele internationale Fachkräfte auf massive Hürden.

Ricardo erzählt von monatelangen Anerkennungsverfahren, komplizierter Bürokratie und fehlender Willkommenskultur.

Das Ergebnis: Deutschland wirkt laut OECD längst nicht mehr attraktiv für Menschen, die hier arbeiten wollen.