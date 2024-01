Habeck äußert sich zu Bauern-Blockade: "Stimmung im Land heizt sich auf"

Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne ) zeigt sich nach der am Donnerstagabend gegen ihn errichteten Bauern-Blockade besorgt über die Lage in Deutschland.

Wütende Bauern blockierten am Donnerstag den Ausstieg des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (54, Grüne). © WestküstenNews/dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich nach der Blockade einer Fähre beunruhigt über die Stimmung in Deutschland gezeigt.

Der Grünen-Politiker erklärte am Freitag: "Was mir Gedanken, ja Sorgen macht, ist, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheizt. Als Minister habe ich qua Amt Schutz der Polizei. Viele, viele andere müssen Angriffe allein abwehren, können ihre Verunsicherung nicht teilen. Sie sind die Helden und Heldinnen der Demokratie."

Zuvor hatten darüber die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

"Protestieren in Deutschland ist ein hohes Gut", so der Vizekanzler weiter. "Nötigung und Gewalt zerstören dieses Gut. In Worten wie Taten sollten wir dem entgegentreten."