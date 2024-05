Robert Habeck mit Spitze gegen Kai Pflaume, doch dann wird es ernst

Robert Habeck (r. 54, Grüne) wurde von Moderator Kai Pflaume (56) begrüßt. © TAG24/Franziska Rentzsch

Der Politiker war am Dienstag einer der ersten Redner beim Hamburger OMR-Festival. "Kai Pflaume sieht lässig aus", begann er seinen Beitrag, nachdem der Moderator (56) ihm die Bühne übergeben hatte.

Doch ziemlich schnell kam er auf den Punkt - die ernste Lage, die er derzeit als "sehr herausfordernd", bezeichnete.

"Freiheit und die liberale Demokratie stehen unter Druck wie schon lange nicht mehr", so Habeck deutlich. "Populisten und Radikale wollen unser Land infrage stellen, vielleicht sogar zerstören."

Dabei nahm er auch Bezug auf die jüngsten Ereignisse. So würde derzeit der gesprochenen Gewalt auch die reale Gewalt folgen. Erst am Freitag wurde SPD-Politiker Matthias Ecke (41) beim Plakatieren von mehreren Jugendlichen krankenhausreif geprügelt.

Daher appellierte Habeck vor allem an die Zuhörer im Saal, "ein Leben in Frieden und Freiheit zu verteidigen" und sich zu engagieren. Seine Rede, in der es auch um den Klimaschutz ging, beendete er mit den Worten: "Steht auf, macht euch grade."