Habeck wieder in Deutschland! Ersatzflieger landet mit Horror-Verspätung in Berlin

Lissabon/Berlin - Diese Reise hatte sich Robert Habeck (55, Grüne) sicherlich anders vorgestellt! Mit einer Horror-Verspätung landete der Vizekanzler am Mittwochnachmittag am Flughafen Berlin-Brandenburg.

Am Mittwochnachmittag war für Vizekanzler Robert Habeck (55, Grüne) die lange Wartezeit endlich vorbei. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ursprünglich sollte der Grünen-Politiker bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit dem Airbus "Konrad Adenauer" aus Lissabon abheben.

Doch daraus wurde nichts! Wegen eines technischen Defekts am Regierungsflieger saß der Wirtschaftsminister nach dem Besuch der Tech-Konferenz "Web Summit" in Portugal fest.

Der Fehler war offenbar so gravierend, dass er nicht auf die Schnelle behoben werden konnte. So musste ein Airbus A321-251NX der Luftwaffe extra aus Deutschland angeflogen kommen.

Daten des Flugradars beweisen, dass die Maschine um 9.10 Uhr am Flughafen Köln/Bonn in Richtung portugiesische Hauptstadt abgehoben ist. Ankunft in Lissabon war gegen 11.36 Uhr.

Wenig später wurde Habeck mit Polizei-Eskorte und Personenschützern zum Ersatzflug aufs Vorfeld begleitet.