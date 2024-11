Regierungsflieger streikt! Robert Habeck sitzt im Ausland fest

Lissabon (Portugal) - Ausgerechnet in der Ampel-Krise streikt mal wieder der Regierungsflieger! So hat es dieses Mal den Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) getroffen , der bislang von derartigen Pannen verschont geblieben ist.

Regierungsflieger "Kurt Schumacher" musste in Portugal wegen eines technischen Defekts zunächst am Boden bleiben. (Archivbild) © Michael Fischer/dpa

Wie es heißt, verzögert sich der Rückflug des Grünen-Politikers von der Tech-Konferenz "Web Summit" in Lissabon wegen technischer Probleme.

Der Vizekanzler kam deswegen nicht wie geplant in der vergangenen Nacht in Berlin an, sondern wird erst im Laufe des Mittwochs in der Bundeshauptstadt erwartet.

Vor dem Start des Airbus A350 hatte der Kapitän den Minister und die Mitreisenden über die Panne an der nur fünf Monate alten Maschine informiert.

Konkreter Auslöser sei ein technischer Defekt am Zündkreis eines Triebwerks, der dazu geführt habe, dass eine Sicherung herausgesprungen sei. Das Flugzeug dürfe mit dem Fehler nicht abheben.