Stille statt Inbrunst im Deutschen Bundestag: Deshalb sang Habeck die Nationalhymne nicht mit

Berlin - Jetzt fällt ihm das große Schweigen auf die Füße! Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne ) steht in der Kritik, weil er anlässlich einer Gedenkstunde im Deutschen Bundestag bei der Hymne den Mund gehalten hat. Nun erklärt er sein Verhalten.

Vizekanzler Robert Habeck (53, Grüne) hat derzeit einen schweren Stand im politischen Berlin. © Boris Roessler/dpa

Am gestrigen Freitag wurde im Deutschen Bundestag in einer Gedenkstunde an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erinnert.

Im Anschluss daran, wie es sich für große Anlässe gehört, ertönte die Nationalhymne Deutschlands. Alle im Saal anwesenden Minister und Abgeordneten erhoben sich von ihren Plätzen und schmetterten die Hymne mit - bis auf einen: Vizekanzler Robert Habeck (53, Grüne)!

Der erhob sich zwar standesgemäß, doch auf eine Regung seiner Lippen warteten die anwesenden Fotografen vergebens.

Was war mit Habeck los? Hatte er etwa keine Lust für Deutschland zu singen oder kann er sich gar mit der Bundesrepublik nicht identifizieren?

Offenbar weit gefehlt, zumindest wenn es nach Habecks Darstellung der kuriosen Szene geht. Dessen Begründung mag auf den ersten Blick irritieren, doch jeder Mensch fühlt anders und drückt seine Emotionen auf andere Weise aus.