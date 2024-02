Zwei Rabauken: Pausenhof-Stichelei zwischen Habeck und Söder!

München - Vizekanzler Robert Habeck (54, Grüne) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) haben sich am Mittwoch während einer Podiumsdiskussion auf der Internationalen Handwerksmesse in München einen feurigen Schlagabtausch in Pausenhof-Manier geliefert.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne, 2.v.l.) und Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU, 2.v.r.) stichelten sich auf der Bühne gegenseitig an. © Sven Hoppe/dpa

Die Diskussionsrunde war noch keine Minute alt, da knisterte es auf der Bühne erstmals zwischen dem Vizekanzler und dem bayrischen Ministerpräsidenten.

Als Söder auf die einleitende Frage des Moderators - welchen Handwerksberuf er denn angenommen hätte, wenn er nicht Politiker geworden wäre - antwortete, dass er sich wegen seiner Leidenschaft für gutes Essen wohl für den Metzger-Beruf entschieden hätte, stichelte Habeck erstmals.

"Ist ja auch so ähnlich gekommen, Herr Söder", sagte der Grünen-Politiker und wollte damit wohl auf die rhetorischen Zerlege-Qualitäten des CSU-Vorsitzenden anspielen.

Söder hielt natürlich dagegen: "Nicht ganz. Wenn die Leute wüssten, was in der Politik so passiert und in der Wurst, dann hätten sie echte Sorgen."

Als die Frage aufkam, welche Maßnahmen zum Bürokratieabbau denn in Bayern getroffen wurden, die Söder als theoretischer neuer Bundeskanzler direkt in Berlin so einführen würde, ging der unterschwellige Schlagabtausch in die nächste Runde. "Ich kann mir das nicht vorstellen. Habeck, glaube ich, auch nicht, oder will's nicht."