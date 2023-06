Gescholtene Linkspolitikerin Wagenknecht im Interview: "Am Ende wird die AfD immer stärker"

Berlin/Jena - Sie ist gegen Waffenlieferungen und setzt sich für den Frieden ein: Die linke Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (53) scheint auf der politischen Bühne fast schon zu einer Persona non grata verkommen. Groß ist der Gegenwind auch in der eigenen Partei. Warum das so ist und wieso die Alternative für Deutschland (AfD) immer stärker wird, erklärt sie im Interview mit dem Kabarettisten und Autor Serdar Somuncu (55).

Eine Teilerklärung dafür hat Sahra Wagenknecht parat - mit einem simplen Himmel-Vergleich. "Wenn die AfD sagt: Der Himmel ist blau, sagen wir alle: Der ist grün", so die 53-Jährige. "Am Ende wird die AfD dadurch natürlich immer nur stärker", betont sie - und schiebt die Erklärung gleich hinterher: Die Leute würden eben erkennen, dass der Himmel eigentlich blau ist. Doch die Einzigen, die das dann noch aussprechen, das seien eben die von der AfD.

Für die AfD geht es steil bergauf! In Sachen Umfragewerte erzielt die Partei, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert, immer neue Rekordergebnisse - im Osten Deutschlands sowie bundesweit .

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bildet nach Ansicht der Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht (53) nicht alle Meinungen ab. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Mehr zu beschäftigen scheint die in Jena geborene Wagenknecht hingegen der politische Kurs der eigenen Partei. Im März betonte sie in einem Interview, dass sie bis zum Ende des Jahres über die Gründung einer neuen Partei entscheiden wolle. Wie denn ihr Stand in der Linkspartei sei, "mögen die dich?", will Somuncu, der die 53-Jährige eigenen Angaben nach sehr schätzt, wissen.

"Es gibt [...] einen sehr, sehr starken Flügel, der [...] nichts mehr herbei fiebert als den Tag, wo ich endlich gehe", verrät sie. Allerdings gebe es auch noch einige, die sie mögen würden - "auch wenn man das öffentlich vielleicht gar nicht so wahrnimmt." Sie glaube, dass es auch in der Bundestagsfraktion noch Leute gebe, welche "die Dinge" genauso sehen würden wie sie "und die mich auch unterstützen".

Stichwort öffentliche Wahrnehmung: Auch darum geht es im Interview zwischen der Politikerin und dem Kabarettisten. Hierzu stellt Somuncu folgende These auf: "Wir leben in einer Zeit, in der es schwer ist, sich zu behaupten gegenüber dem, was die meisten sagen sollen". Ob sie das genauso empfinden würde, fragt er.

Wagenknechts Antwort: "Es gibt einen ganz massiven Mainstream, der eine bestimmte Position propagiert." Sie wähle dieses Wort "bewusst", denn "was wir erleben" habe schon Züge von Propaganda, erklärt sie.

Der Aufgabe, die Medien ihrer Ansicht nach hätten, unterschiedliche Sichtweisen darzustellen, kämen sie nicht nach. "Wenn man wirklich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, FAZ liest, Zeit liest, Spiegel liest - da ist relativ wenig an anderer Meinung. Ab und an kommt mal was durch, aber sehr, sehr wenig", sagt sie.