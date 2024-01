Im TV ausgeplaudert: Sahra Wagenknecht hatte Kontakt zu Initiator von Radikalen-Treffen

Sahra Wagenknecht (54) hatte in der Vergangenheit Kontakt zum Veranstalter des Potsdamer Treffens radikaler Rechter. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Der hat mir nette Mails geschrieben", erklärte Wagenknecht am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Der hat mir vor Jahren mal ein Abendessen mit einem linken deutschen Kabarettisten vermittelt. Also das heißt, ich war überhaupt nicht bösgläubig, dass der aus der rechten Szene kommt."

Dies sei "so 2014, 2013" gewesen. Laut Wagenknecht war der Mann dann auch bei dem Essen mit ihr und dem Kabarettisten in einem Restaurant dabei.

"Ich will damit nur sagen: Diese Leute sind offenbar sehr umtriebig in dem Versuch, irgendwie an alle Richtungen Kontakte zu knüpfen", sagte die frühere Linken-Politikerin, die vor Kurzem ihre neue Partei BSW gegründet hat. Der letzte Kontakt sei mindestens Monate her, "eher Jahre".

Es geht um einen ehemaligen Zahnarzt aus Düsseldorf, der nach Angaben des Medienhauses Correctiv auf Nachfrage bestätigt hatte, dass er "alleiniger Veranstalter" des Treffens in einer Potsdamer Villa gewesen sei.