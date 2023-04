Sahra Wagenknecht spricht über ihre Ehe: "Oscar trägt mich auf Händen"

Berlin - Sahra Wagenknecht (53, Die Linke) gilt bisweilen als spröde und unnahbar. Doch nun hat die Politikerin ungewohnt intime Einblicke in ihr Eheleben mit Oscar Lafontaine (79) gegeben - herausgekitzelt hat sie Deutschlands spitzeste Zunge, die Entertainerin Désirée Nick (66).

Sind seit 2014 verheiratet: Oscar Lafontaine (79) und Sahra Wagenknecht (53, Die Linke). © Rainer Jensen/dpa

Für die 100. und letzte Folge ihres Podcasts "Lose Luder" wollte Désirée Nick noch einmal die ganz großen Geschütze auffahren: Denn mit Sahra Wagenknecht hatte die Entertainerin einen sicherlich streitbaren Gast eingeladen. Schließlich sind viele Positionen der Linken-Politikerin - etwa zum Ukraine-Krieg - nicht nur in der eigenen Partei umstritten.

So kündigte Nick ihre Gesprächspartnerin dann auch als "Luder, das alle anderen in den Schatten stellt" an. Schließlich sei Wagenknecht eine "Frau, die ihren Mann steht" und die es wage, auch einmal "Missfallen zu erregen".

Ganz so kontrovers wurde das Gespräch zwischen der unbequemen Politikerin und der Berliner Diva am Ende aber doch nicht. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird erst gegen Ende Thema, vorher plaudern die beiden um die Banalitäten des Alltags, über die Unfähigkeit der Berliner Verwaltung und über Sahra Wagenknechts Jugendträume.

Doch Nick wäre nicht Nick, wenn sie es nicht schaffen würde, am Ende doch noch so manches private Detail aus ihrem Gegenüber herauszubekommen. So spricht die sonst eher zugeknöpfte Wagenknecht im Podcast ganz offen über ihre Beziehung mit Ex-Linken-Chef Oscar Lafontaine, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist.

Was wohl vorher die wenigsten wussten: Im Hause Wagenknecht/Lafontaine ist vor allem Oscar für das Kochen zuständig. "Ich mache mehr die Hilfsarbeiten. Also er ist für das verantwortlich, wo es drauf ankommt", verrät die gebürtige Thüringerin. Ein bisschen habe sie von ihrem Mann aber auch lernen können.

Neben veganen Gerichten esse sie auch "liebend gern Fisch oder auch selbst mal einen Entenbraten", sagt die 53-Jährige. "Jetzt habe ich wahrscheinlich alle Tierschützer gegen mich." Ganz ohne Provokation geht es eben doch nicht.