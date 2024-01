"Wahlkampf gegen Bodo Ramelow"? Sahra Wagenknecht äußert sich

Sahra Wagenknecht (54) schätzt die Linke nicht als Gegner für die Landtagswahl ein. © Lando Hass/dpa

"Ich führe keinen Wahlkampf gegen Bodo Ramelow, auch wenn wir einzelne Fragen unterschiedlich sehen und ich seine Befürwortung von Waffenlieferungen an die Ukraine nicht teile", sagte Wagenknecht der "Thüringer Allgemeine" (Montag).

Sie bekräftigte, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Kandidatenliste für die Thüringer Landtagswahl aufstellen wird.

"Wir haben so viele kompetente Mitstreiter, so viele engagierte Unterstützer, dass ich inzwischen sicher sagen kann: Das BSW tritt zur Landtagswahl in Thüringen an."

Am Freitag war bekannt geworden, das Eisenachs Linke-Oberbürgermeisterin Katja Wolf (47) ihre bisherige Partei verlassen und zum BSW wechseln will.