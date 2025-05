Saskia Esken: "Wenn die öffentliche Jagd begonnen hat, werden positive Stimmen ignoriert"

Berlin - Beim SPD-internen Machtkampf um Posten in einer schwarz-roten Regierung war die Co-Vorsitzende Saskia Esken (63) leer ausgegangen. Am Sonntag hatte sie dann erklärt, nicht erneut für den Vorsitz kandidieren zu wollen. In einem Interview spricht Esken nun von einer medialen Kampagne gegen ihre Person.